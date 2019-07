Matías Lammens llega al colegio del que egresó hace 21 años, el Nacional de Buenos Aires, acompañado por dos asesoras. Se lo ve contento y entusiasmado con su flamante candidatura. Entramos a un aula y nos sentamos en unos bancos. Le pregunto: "¿Te preparaste para esta entrevista?". Me responde: "¡Mucho! ¡Estoy sin dormir!". De repente, suena el timbre del recreo. Le consulto si piensa que zafó de la entrevista. Ríe y me dice que puede ser. Le recuerdo que esta sección se llama justamente Políticos en el recreo. Así que vamos al patio, pero no a jugar, sino a comenzar con la entrevista.