El fiscal acusó a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, a su ex ministro de Planificación Julio De Vido y a sus dos primeros secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Hizo lo mismo con los empresarios Aldo Roggio y Grabriel Romero quienes como arrepentidos en el Caso Cuadernos confesaron haber pagado coimas a ex funcionarios kirchneristas por los negocios que tenían con el Estado.