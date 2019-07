La política estuvo presente en el convite. Si bien el pleno del Gabinete nacional tuvo un paso por el velatorio en el Congreso, quien se quedó hasta el final del proceso fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Entre los asistentes de este miércoles aparecieron el senador por Mendoza y ex vicepresidente, Julio Cobos, el ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Suárez Lastra, su ex ministro de Educación, Juan Llach, el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el histórico dirigente radical Enrique "Coti" Nosiglia.