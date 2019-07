"Me gusta mucho caminar mi territorio, amo Tigre, es el lugar que me cobijó, me adoptó y donde pude construir mi familia, donde tengo no solamente mi pasado más reciente sino mi presente y mi futuro. No resigno mis sueños, nunca bajo mis expectativas, todo lo contrario. Sin embargo me parece que estamos viviendo un momento donde todos tenemos que ceder un poco. Me hubiese encantado ser candidata a intendente de mi lugar, creo que en algún momento lo voy a poder ser, tengo las ganas, las agallas, la voluntad, la vocación, pero me parece que la Argentina necesita de todos los hombres y mujeres en otros espacios", admitió en durante la charla.