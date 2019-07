En ese contexto y sobre su buen diálogo con la Casa Rosada, como gobernadores como Gustavo Bordet o Sergio Uñac, Peppo remarcó: "Me juzgan por las actitudes que tuvimos con el gobierno nacional, pero no interpretan el contexto en el que me tocó ejercer funciones siendo gobernador peronista como otros compañeros gobernadores y el propio Frente Renovador. Lo único que hice en estos 4 años difíciles fue defender a nuestra provincia. A mí no me tocaron las vacas gordas que generó Nestor y Cristina, y no gasté un solo día en llorar ni compararme con gestiones anteriores".