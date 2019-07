El único que no fue a tomarse fotografías en el estudio montado en Rodríguez Peña fue Matías Lammens, presidente de San Lorenzo y precandidato a jefe de gobierno porteño. En su caso ya tenía fotos realizadas en un estudio y las envió. En cambio, como la ley no obliga a presentar a quien acompañará esa fórmula, Lammens está solo y no hay foto en la boleta para las PASO de su compañera, la periodista Gisella Marziotta.