Nervioso, el líder de Sui Generis y Serú Girán se entonó dentro de la combi para afrontar la cita. Cuando bajó y encaró para la puerta, lo esperaba Menem con el brazo en alto, reluciendo el fulgurante brazalete. Charly volvió sobre sus pasos, se metió de nuevo en el rodado, miró a su músicos y les gritó: "Loco, este es el gobierno Say no more. La Argentina es Say no more. Copamos todo". Hubo aullidos.