Fernández tiene varios consejeros pero también se forma su propio plan. Planteará que Argentina necesita un programa que no apunte únicamente a frenar la corrida cambiaria. Está en contra de enfriar la economía. "Me tocó gobernar sin inflación", recuerda al comparar el actual momento con los inicios de Néstor Kirchner en la presidencia de la Nación. Y agrega en diálogo con Infoabe: "No hay un solo indicador que esté bien, la economía es un desastre". Por eso su primer análisis es el punto de partida para el próximo presidente.