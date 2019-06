El socialismo, por su parte, recibió varios duros reveses. No sólo Antonio Bonfatti no pudo volver a la gobernación sino que la principal intendencia, la de la ciudad de Rosario, quedó en manos de un aliado pero no tropa propia. Pablo Javkin, ex radical y ARI, ya le había ganado la interna a la candidata del PS por lo que bien puede decirse que el socialismo perdió todo poder en la provincia que lo vio nacer desde los centros de estudiantes de la Universidad. Si hasta la propia intendenta actual Mónica Fein no pudo ganar en su departamento la senaduría provincial siendo vencida por el periodista del PJ Marcelo Lewandowski.