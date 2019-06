Hasta ahora los que apoyaban a Insaurralde no se juntaron con Kicillof desde que fue ungido por Cristina. Se resignaron a que el elegido no fuera uno de ellos ni un bonaerense (Kicillof tiene domicilio en Provincia pero vive en Capital que hubiera sido su distrito 'natural'). No se resignan en cambio a ser obviados en el resto de las decisiones y temen que el candidato defina solo. También les preocupa que la ex Presidenta y su hijo definan las listas sin preguntarles. Ya se lo avisaron a Alberto Fernández y terciaron para tener un representante en la Junta Electoral del nuevo Frente de Todos. Advierten: "Sin nosotros y sin estructura propia en la Provincia no pueden ganar ni gobernar".