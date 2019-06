Rosatti fue crítico del "abuso" de la prisión preventiva en procesos penales y el uso indiscriminado de la mentira como estrategia de la defensa. "Algunas herramientas como la prisión preventiva no pueden ser ejercidas como coacción para que yo hable. Pero si me decido a hablar, tengo que decir la verdad. No hay un derecho constitucional a mentir".