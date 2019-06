Sobre el final de la entrevista, el CEO de FAdeA remarca que más allá de la transitoriedad de su cargo -el que obviamente está atado al futuro de la gestión del actual gobierno- la empresa no debería volver atrás. "Se deben arbitrar los medios para que esta firma pionera en diseños y desarrollos industriales complejos, no pierda nada de lo que ha conseguido a fuerza de gestión y esfuerzo de su personal en los últimos tres años. Tenemos una firma de pie y caminando, la clave de los éxitos obtenidos más que de la gestión, es del excelente equipo de trabajo que posee la empresa. Hay un talento increíble y trabajadores que están nuevamente orgullosos de pertenecer al elenco laboral. No es una opción retroceder, ellos no se lo merecen", concluye.