En el caso de Ubeira, además, señalaron que "el letrado del imputado no reúne los requisitos legales para promover la recusación intentada, ya que el abogado defensor no se halla incluido dentro del concepto de 'intereados' en los términos de lo que provee el Código Procesal Penal de la Nación. "La hipótesis sostenida por el apelante en cuanto a una posible indirecta lesión a los derechos de Thomas no encuentra correlato alguno en menciones fácticas concreta que permitan tenerla por acreditada", se indicó.