"Pichetto es igual a Macri, no me llamó nada la atención que haya saltado el alambrado, porque ya hace rato que estaba con una pierna del otro lado. Era el espía que teníamos metido entre nosotros. Pichetto era espía de Macri, así que no hay que extrañarse", lanzó la presidenta de Madres durante su mensaje. Además, Bonafini sostuvo que Pichetto es un político "pasado de moda", que compartirá con Macri "una fórmula triste".