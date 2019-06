"Este nuevo frente viene a plantear un programa y una alternativa en el marco de la enorme crisis nacional en la que el gobierno de Macri sumió a las mayorías obreras y populares, a fuerza de tarifazos, ajuste y despidos. Luego de hipotecar al país y entregar el mando del gobierno al FMI, con la fórmula Macri-Pichetto no podemos esperar más que una profundización de la crisis que amenaza con convertirse en catástrofe para el pueblo trabajador", expresó Del Caño.