No obstante, el acuerdo de Lammens con el kirchnerismo porteño y la alianza entre Lavagna y Urtubey dejaron al socialismo porteño en una situación incómoda. "Yo con el kirchnerismo no iba a ir, porque siempre fuimos muy críticos. Y al mismo tiempo me da la sensación de que el espacio de Lavagna no termina siendo atractivo", explicó Cortina a Infobae.