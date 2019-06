Comenzó a circular en Facebook una placa con dos imágenes que intentan comparar la situación actual del barrio Rodrigo Bueno (ex villa Rodrigo Bueno) durante el gobierno de Mauricio Macri y el anterior gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ambas imágenes fueron tomadas la semana última y no muestran el mismo lugar. Además, los terrenos pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, territorio gobernado desde 2007 por el PRO -el espacio político del actual presidente de la Nación- y no por el kirchnerismo, como señala erróneamente la publicación.