Finalmente, Lavagna recordó que "hay dos cosas que hay que incorporar: primero, ponerle más dinero en el bolsillo a la gente, esto es inevitable. Hay que hacerlo de manera progresiva, no de manera brutal. Es indefectible que la gente tenga poder de compra, si no, no se arranca. En segundo lugar, hay que llevar adelante una rebaja de impuestos importante, en particular para pequeñas y medianas empresas que inviertan, re inviertan y tomen personal. Esas dos cosas juntas van a hacer que la economía arranque", concluyó.