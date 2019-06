¿Hizo negocios con D'Alessio?, le preguntaron más de una vez el juez y el fiscal de Dolores. "Solo una asesoría, fue la respuesta difusa que dio Liñani. "Me hizo la asesoría en unas cuestiones de unas empresas que a mi me interesaba que me compren cítricos, el tema del limón para EEUU… Entonces bueno la idea era hacerlo con San Miguel, una empresa de Tucumán, ser yo el intermediario y posicionarme de vuelta … cuando él me presenta, me hace el contacto con esta empresa, a mi me sirvió el tema", respondió.