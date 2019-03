Las dos denuncias más resonantes contra Marcelo D'Alessio tienen un punto de conexión inesperado. Horas después del allanamiento en la casa del falso abogado de la DEA, dos de sus supuestas víctimas se comunicaron entre sí. Pedro Etchebest, el productor agropecuario que denunció haber sido extorsionado por D'Alessio, recibió un mensaje de un contacto que no tenía registrado: "Pedro soy Carlos Linani (es Liñani)… nos presentó Jorge Bell … quiero hablar contigo .. abzo". No respondió. A la mañana siguiente, recibió un audio de 25 segundos. Ahí recién decidió contestar con una evasiva: "Hola perdoname ando muy medicado no me recuerdo bien de vos. Sos de la lotería? Amigo de Bell".