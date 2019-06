Con esa frase rebotando en el primer piso de la Casa Rosada, Vidal inició una ofensiva política para diseñar una vía en diagonal que le permita derrotar a Kicillof-Magario y evitar que Macri sea derrotado por Alberto Fernández. La gobernadora necesita un plus de ocho puntos, y ese plus no está entre los votantes de Cambiemos.