Sobre el final de la exposición, y a sabiendas de que todas las miradas están puestas en Córdoba, el líder de Consenso 19 ofreció una reflexión: "Estas cosas exigen cierto esfuerzo personal y familiar. ¿Cuál es el sentido? No es si uno va a ganar o no, esa es una obsesión malsana. Lo que uno tiene que preguntarse es qué se consiguió hasta ahora. Hasta hace 18 meses, el espacio del centro no existía y lo hicimos vivir: hoy existe y ha acumulado ideas y proyectos. Eso justifica el esfuerzo".