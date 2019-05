Pero también se descartó, por el momento, por una sencilla razón: Alberto Fernández sigue mandando señales a Sergio Massa y no se dio aún por vencido. Cree que el ex intendente de Tigre o su esposa Malena Galmarini pueden ser parte del acuerdo territorial. Incluso hay quienes esperan un fallo judicial en contra del decreto presidencial que impide que haya una fórmula para la gobernación colgada de más de una boleta presidencial. Si se cae ese decreto, se abre una ventana para negociar. Otros están convencidos de lo contrario, que no hay acercamiento posible.