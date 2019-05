Cuando la ex presidenta llegó ya estaban sentados allí los restantes 12 acusados del caso . Cristina se ubicó en la última fila con sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy a sus costados. Saludó a quienes tenía más cerca, entre ellos Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas. En cambio no tuvo contacto con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, ni con el empresario Lázaro Báez, ni con el ex funcionario y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, ni con el ex secretario de Obras Públicas, José López.