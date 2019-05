El ex ministro de Economía busca convertirse en el candidato de "consenso" de un armado que esté integrado por sectores progresistas y de Alternativa Federal, el espacio del que forman parte gobernadores y dirigentes del peronismo no kirchnerista. En esa pulseada tiene entre sus principales obstáculos al ex intendente de Tigre, Sergio Massa, quien también busca presentarse como un candidato opositor no alineado con el kirchnerismo.