El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, no podía decirle a todos la verdad: que Cristina Kirchner estaría en la sede de Matheu en la reunión de este martes. Intentó ocultárselo a su propio hermano, intendente de Rawson. Le dio una excusa cualquiera para convencerlo de viajar. Pero el aeropuerto de San Juan está cerrado y Juan Carlos Gioja tenía que ir hasta Mendoza y tomar un vuelo en El Plumerillo para llegar a tiempo a Buenos Aires. Entonces no tuvo más remedio y le contó que la ex presidente iría a la reunión.