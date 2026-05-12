S&P Global Ratings pone perspectiva negativa a México por consolidación fiscal “muy lenta”.

Este 12 de mayo de 2026, la agencia Standard and Poor’s (S&P) Global Ratings cambió la perspectiva sobre la calificación crediticia de México a negativa. El ajuste responde al riesgo de una consolidación fiscal muy lenta que podría incrementar la deuda pública por encima de lo previsto y elevar la carga de intereses, en un contexto de crecimiento económico bajo y con presiones adicionales por el apoyo fiscal a Pemex y la CFE.

S&P confirmó las calificaciones soberanas a largo plazo de México en moneda extranjera en ‘BBB’ y en moneda local en ‘BBB+’, además de mantener la evaluación de transferencia y convertibilidad en ‘A’.

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El déficit del gobierno general se ubicó en 4.9% del PIB en 2025, y se espera que alcance 4.8% en 2026, con la deuda pública neta proyectada en 54% del PIB para 2029. El lento crecimiento económico -apenas 0.2% anual en el primer trimestre de 2026- y la contracción de la inversión privada refuerzan el escenario de rigidez fiscal.

Consolidación fiscal lenta presiona la deuda pública

La perspectiva negativa refleja que México enfrenta una consolidación fiscal más lenta de lo necesario. El bajo crecimiento económico y el sostenido apoyo fiscal a Pemex y CFE elevan el riesgo de que la deuda pública crezca más rápido de lo esperado.

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FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de S&P Global aparece en esta ilustración tomada el 29 de enero de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La carga de intereses como porcentaje de los ingresos públicos se mantendría por encima de 15% durante los próximos años, según lo mencionado en el reporte.

Entre los factores que limitan la flexibilidad fiscal y afectan la calificación crediticia se encuentran:

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Débil crecimiento económico per cápita

Aumento en la rigidez del gasto

Situación financiera frágil de Pemex y CFE

Altos déficits fiscales respecto al promedio histórico

Materialización de pasivos contingentes de empresas públicas

El pronóstico de S&P asume que el gobierno financiará todas las amortizaciones de deuda de Pemex, lo que podría aumentar el déficit fiscal si la petrolera reporta mayores pérdidas.

Riesgos en la relación con Estados Unidos y el T-MEC

S&P advierte que un deterioro inesperado en los vínculos comerciales con Estados Unidos podría debilitar la posición externa del país. Las negociaciones técnicas del T-MEC continúan, con temas clave como reglas de origen, cadenas de suministro regionales y mercado energético mexicano aún en revisión.

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Si no hay acuerdo antes del 1 de julio de 2026, el tratado entraría en revisiones anuales o podría terminar si algún país decide retirarse.

El entorno externo es complicado por el aumento de los precios de la energía y la incertidumbre en el T-MEC, factores que inciden en la reticencia del sector privado a invertir. Además, tensiones bilaterales por temas de seguridad y narcotráfico han marcado la relación reciente entre ambos países.

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El proceso de revisión del T-MEC se perfila como clave para el futuro de la relación comercial en América del Norte.

“Podríamos revisar la perspectiva a estable en los próximos 24 meses si la implementación efectiva de políticas se traduce en una consolidación fiscal significativa, lo que contribuiría a estabilizar los niveles de deuda y la carga de intereses del gobierno”, estipula la agencia.

Factores institucionales y monetarios sostienen la calificación

La calificación de México refleja que el país mantiene un marco institucional estable y políticas fiscales y monetarias prudentes. La confianza de inversionistas y el acceso a mercados de capitales globales se mantienen gracias a la credibilidad del banco central independiente y la flotación libre del peso.

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El sistema financiero presenta alta liquidez y un índice de activos improductivos de 2.45% en febrero de 2026, totalmente cubiertos por provisiones.

El paquete de infraestructura anunciado por el gobierno federal en 2026, equivalente a 15% del PIB, busca fomentar inversión y empleo, aunque la implementación ha sido lenta por incertidumbre en el financiamiento y el papel del sector privado.

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En la primera quincena de febrero de 2026, la inflación anual alcanzó 3.92%, impulsada por aumentos en verduras y tubérculos, según datos del INEGI. (Infobae-Itzallana)

La inflación se ubica dentro del rango objetivo del banco central y se prevé que se estabilice entre 2% y 4% para la segunda mitad de 2027. México cuenta con líneas de crédito del FMI y del Tesoro de Estados Unidos, lo que refuerza su posición externa frente a posibles choques.