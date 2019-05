"Todos queremos progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que eso sea reconocido. Queremos que no haya impunidad. Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad. Queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tenga siempre algún beneficio y algún privilegio. Esa no es la Argentina que soñamos la mayoría, la mayoría de ustedes que se levanta todos los días a trabajar en silencio sin pedir sacarle una ventaja a alguien", aseguró.