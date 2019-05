El ex diputado nacional, además, afirmó: "Entre Cristina Kirchner y Macri, hoy votaría por Cristina. Aunque trataría de no votar, tengo 77 años y puedo no votar". En esta línea, y en una entrevista con el periodista Luis Novaresio en el canal América, Bárbaro consideró que la reinvención de la ex mandataria "es la contracara de la debilidad de Macri".