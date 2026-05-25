Con James Rodríguez a la cabeza: estos son los 26 jugadores convocados por Colombia a la Copa Mundial de la FIFA

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

Néstor Lorenzo presentó la lista de 26 jugadores convocados a la selección Colombia que estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. James Rodríguez y Luis Díaz son los dos jugadores más importantes, mientras que Rafael Santos Borré la ausencia más sonora.

Los tres porteros de la selección Colombia no generaron división en la opinión, especialmente por la reciente lesión de Kevin Mier, a pesar de ser campeón con Cruz Azul de México. En la defensa está la primera novedad, con el nombre de Willer Ditta, considerado el mejor defensa de la Liga MX.

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Gustavo Puerta estuvo en la convocatoria para los partidos contra Francia y Croacia - crédito FCF

En la lista de volantes se destaca Gustavo Puerta, capitán de la selección Colombia sub-20 y de buen presente en el Racing Santander de España, con el que consiguió el ascenso a la primera división del fútbol español. El jugador que divide en este grupo es Kevin Castaño, sin minutos en River Plate de Argentina,apenas siete partidos en el semestre, y señalado por goles como el de la final de la Copa América USA 2024.

Por último, los delanteros dejó por fuera nombres como el de Kevin Viveros, goleador en Brasil, pero el que más brilla por su ausencia es Rafael Santos Borré. El jugador del Internacional de Portoalegre no vive un presente goleador en clubes y es muy resistido por los hinchas en las redes sociales.

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Su lugar fue tomado por Juan Camilo “Cucho” Hernández, que sería reemplazante natural de Jhon Córdoba y Luis Suárez, los opcionados a ser titulares en la Copa del Mundo.

Estos son los 26 jugadore convocados a la selección Colombia 2026

Arqueros

Alvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional)

Camilo Vargas (Atlas FC)

Defensas

Jhon Lucumí (Bologna FC)

Davinson Sánchez (Galatasaray)

Yerry Mina (Cagliari)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda)

Johan Mojica (Mallorca RCD)

Deiver Machado (Nantes)

Volantes

Richard Ríos (Benfica SL)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Kevin Castaño (River Plate)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)

Gustavo Puerta (Racing Santander)

Jhon Arias (Palmeiras)

James Rodríguez (Minnesota United)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros

Juan Camilo Hernández (Real Betis)

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Luis Suárez (Sporting CP)

Jhon Córdoba (FK Krasnodar)