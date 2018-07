A mí me duele doblemente. Solía cruzármelo en los estudios de televisión y hacíamos frente común contra los aberrantes gladiadores kirchneristas, y me gustaba prolongar ese momento acompañándolo con mi auto hasta su casa. Otros tiempos. La publicidad de mi primer libro sobre el peronismo comenzó con un reportaje que nos hizo Laura di Marco para La Nación, y Julio presentó también mi libro sobre el kirchnerismo. La anteúltima vez que lo vi fue en el cumpleaños de una amiga común, Silvia Mercado. Nos sacamos una selfie y nos prometimos subirla a las redes, pero ninguno de los dos lo hizo. La última vez, me lo crucé en el programa de Clara Mariño, y Julio me lo reprochó, y no supe qué decirle. Ahora sé.