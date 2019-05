"¿Por qué Cristina, una ladrona confesa, mide tanto? No estoy hablando de la candidatura de Macri pero le pregunto a la nación argentina: ¿Por qué les gusta tanto votar ladrones? ¿Por qué no quieren redimirse ante Dios? ¿Quieren seguir siendo pobres? ¿Quieren seguir dependiendo de la ayuda del gobierno? Un día las clases medias como en Venezuela se van a ir, y ustedes no van a tener que comer", se preguntó Carrió.