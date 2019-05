La ex presidente pareció siempre contenida, hasta en los tiempos de exposición. No es la primera vez que lo hace y, por momentos, repitió la fórmula de empujar alguna definición fuerte y dejar que las consignas coreadas completen lo que ella no termina de decir. Esta vez fueron el salón y la calle de la Rural, otras veces fueron los patios de la Casa Rosada. Y esta vez quedó flotando su candidatura. Sólo formalmente podría decirse que no fue una exhibición de campaña. Fue un acto político, cuidado al detalle, con su platea y su tribuna. Ella decidirá en definitiva cómo sigue.