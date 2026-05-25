Cundinamarca recibió maquinaria especializada para acelerar la construcción del RegioTram de Occidente: así van las obras

La llegada de maquinaria ferroviaria de última generación desde China agiliza la construcción del RegioTram y fortalece el corredor férreo entre Facatativá y Bogotá - crédito Jorge Emilio Rey/X

El RegioTram de Occidente, primer tren regional de pasajeros en Colombia, continúa su desarrollo conforme al cronograma previsto. El 25 de mayo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, informó sobre la llegada de maquinaria especializada al patio taller El Corzo, ubicado en Facatativá.

De acuerdo con el gobernador, dicha incorporación permitirá avanzar en la construcción del corredor férreo y mantener los tiempos de entrega establecidos, con impacto para más de un millón doscientas mil habitantes de la Sabana Occidente y Bogotá.

PUBLICIDAD

Rey confirmó la recepción de nueve camabajas que transportan maquinaria de última generación: una bateadora férrea, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto, equipos provenientes de China. La flota será esencial para la conformación técnica de la vía, pues permitirá construir cerca de 300 metros lineales de rieles diarios sobre la base estabilizada ya existente en gran parte del trazado de 39,6 kilómetros que une Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y Bogotá.

La llegada de equipos desde China permitirá entregar la primera fase del sistema en 2027, beneficiando a más de 1,2 millones de personas - crédito Gobernación de Cundinamarca

La tecnología incorporada incluye una bateadora con los más altos estándares internacionales, encargada de distribuir y compactar el balasto —material granular que soporta las traviesas de concreto y los rieles—, garantizando la estabilidad y seguridad de los trenes. Las locomotoras arrastrarán las tolvas, cada una con capacidad para 28 toneladas, facilitando una operación continua y eficiente en diferentes frentes de obra.

PUBLICIDAD

Cifras y próximos adelantos del proyecto regional

Actualmente, el RegioTram de Occidente registra un 41% de ejecución general y ya se han alcanzado importantes logros constructivos:

84% del desmonte de la antigua trocha férrea completado.

Prácticamente el 100% del material prefabricado para puentes, box culvert y obras hidráulicas ya está disponible.

El patio taller El Corzo tiene un 45% de ejecución, y los puentes proyectados sobre el corredor suburbano superan el 50% de desarrollo.

Más de 180.000 metros cúbicos de material excavado y 12.000 metros cuadrados de subbase conformada para la instalación del subbalasto y balasto.

El patio taller El Corzo en Facatativá se posiciona como el corazón operativo del RegioTram y suma un 45% de avance en su construcción - crédito Gobernación de Cundinamarca

La meta de la Gobernación es que, en el segundo semestre de 2027, entre en funcionamiento la primera fase de operaciones, que irá desde Facatativá hasta Fontibón. Posteriormente, en 2029, el sistema llegará hasta la calle 26 con Caracas en Bogotá, donde se integrará físicamente con la estación central de la Línea 1 del Metro.

PUBLICIDAD

Detalles estructurales y beneficios

El RegioTram contará con 39,6 kilómetros de doble vía, 17 estaciones, 2 patios-talleres y 1 cochera. La velocidad máxima de operación será de 70 km/h. El proyecto contempla la instalación de 178 kilómetros de rieles nuevos y 141.000 traviesas de concreto, renovando una infraestructura que llevaba más de cinco décadas en desuso para el transporte de pasajeros.

El corredor tendrá capacidad para movilizar 130.000 pasajeros diarios, conectando municipios clave de la Sabana Occidente con Bogotá y facilitando la integración física, social y económica de la región. El patio taller El Corzo se consolida como el “corazón operativo” del sistema, donde se realizarán mantenimientos preventivos y correctivos de los trenes, además del control de seguridad y operaciones.

PUBLICIDAD

El proyecto ferroviario alcanza un 41% de ejecución, con avances notables como el 84% de desmonte de la antigua trocha y más de 180.000 metros cúbicos de material excavado - crédito Gobernación de Cundinamarca

Cierres temporales y avances en Mosquera

Desde el 29 de mayo y durante aproximadamente cuatro meses, se realizarán cierres temporales en la glorieta de Mosquera (frente a Purina), como parte de las actividades de izaje de vigas para la construcción del Puente Mosquera y la estación elevada de pasajeros.

Conforme con el cronograma de actividades, los cierres son necesarios por seguridad, pero la concesión garantizará información en tiempo real sobre el estado de la vía y la habilitación de accesos alternos para los habitantes y visitantes de Funza y Mosquera.

PUBLICIDAD

Finalmente, el gobernador Rey enfatizó en la importancia estratégica del RegioTram para la movilidad sostenible y la calidad de vida de la región: “Necesitamos seguir impulsando los proyectos masivos de transporte que transforman la calidad de vida de las personas y mejoran la conexión entre Bogotá y la región”.