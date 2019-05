Y agregó: "Cuando el 25 de octubre de 2015 supimos que habíamos ganado, contra un aparato enorme que había gobernado la provincia 28 años, le dije a la ciudadanía: hoy hicimos posible lo imposible. Creo que debemos hacer posible lo imposible en la Argentina y en Córdoba también. Porque la única pelea que no se gana es la que no se da. Lo que está mal triunfa cuando los buenos no hacen nada".