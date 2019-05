A la vez, se detalló que en las conversaciones informales que mantuvieron hoy los obispos que se encuentran en el Vaticano para la visita con el Papa analizaron que "el diálogo del Gobierno no puede quedar sometido a los 10 puntos" que plantea la Casa Rosada sino que debe ser a "agenda abierta" y "debe servir para escuchar al otro". También se habló concretamente de que la Iglesia no quiere que el diálogo sea utilizado electoralmente por ningún sector en particular.