En otro pasaje de la charla, el precanditado reflexionó: "Argentina es un país que tiene todo para volver a soñar. Para soñar hay que hacer cosas totalmente diferentes a las que estamos haciendo. Son cosas elementales: pagar por las cosas como lo que valen en el mundo y no por cualquier disparate; cobrar un salario razonable y no la miseria que se cobra acá; y eso se hace con cambios muy profundos, no con chácharas o la estupidez del vende humo de (Sergio) Massa que dice hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente".