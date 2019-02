– En ese planteo de campaña, un caballito batalla suyo ha sido constantemente y creo que ha sido un poco el pionero, poner el énfasis en el ajuste fiscal, un Estado que gasta más mucho y mal y encima cobra muchos impuestos y mal porque tampoco se ven los resultados, ¿Cómo cree que se puede hacer una transformación del Estado sin que eso signifique caer en una nueva crisis social?

– Acá lo que es tremendo en la Argentina es hacer las cosas mal parecería ser que cuesta mucho menos que hacerlas bien. El propio presidente Mauricio Macri ha dicho que heredó del kirchnerismo más de un millón y medio de empleos públicos que no tienen nada que hacer en el Estado. Entonces, ¿por qué incorporar un millón y medio empleados públicos que no tienen nada que hacer no genera ninguna crisis y echarlos sí? Esas son falencias culturales. Obviamente que cómo voy a hacer campaña diciendo que esto hay que hacerlo, si la sociedad me vota tendré la legitimidad política para hacerlo. Eso habrá que negociarlo.