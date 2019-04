Ahora, desde el Gobierno aseguran que Macri no piensa en meter mano en su equipo: la Casa Rosada insiste en que los temores no se deben al programa económico si no a la campaña electoral y al posible regreso de Cristina Kirchner, que la ex mandataria volvió a alimentar en estas horas con la aparición de su libro "Sinceramente". "No creo que lo vaya a leer, no está en mis prioridades", dijo el jefe de Estado en el reportaje con la radio santafesina.