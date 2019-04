En otro tramo del capítulo la ex Presidente detalló que "otro tip 'para pasar a la historia' de los que me habló Macri en aquella reunión post electoral en Olivos fue sobre las tarifas. Lo volvería a reiterar en otra ocasión posterior en la que invité a la Casa Rosada a él y a otros dos gobernadores, entonces opositores, Alberto Rodríguez Saá, de San Luis, y al chubutense Mario Das Neves. Recuerdo que en aquella oportunidad estábamos en el comedor de la Casa Rosada y Macri volvió a plantear el tema de los subsidios a las tarifas: 'No puede ser presidenta, lo que se está desperdiciando de gas'. Me decía: 'La gente tiene que estar en su casa con una tricota y no prendiendo la calefacción'. No me voy a olvidar de esa reunión porque me quedó grabada la palabra 'tricota'. (…) Volvió a decirme: 'La gente anda en patas por la casa, no puede ser. Que se pongan una tricota para andar adentro'".