Hoy, entonces, los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci analizaron la cuestión. En el primer voto, Slokar afirmó que "el recurrente (Stornelli) limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre la materia en examen realizó la cámara a quo y cuyos fundamentos no logra rebatir". El juez interpretó que no había que analizar el recurso de la defensa porque no se advierte "la vulneración de garantías constitucionales o la arbitrariedad que alega".