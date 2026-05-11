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La Aemet avisa de la bajada de las temperaturas en buena parte del país esta semana

Lluvias persistentes, cielos cubiertos y temperaturas en descenso afectarán a buena parte del país, según el pronóstico de la Aemet

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Varias personas pasean por el paseo marítimo de Torre del Mar, en Vélez-Málaga. (EFE/ Enrique Bermúdez)
Varias personas pasean por el paseo marítimo de Torre del Mar, en Vélez-Málaga. (EFE/ Enrique Bermúdez)

Comienza una semana marcada por la inestabilidad meteorológica y un ambiente frío poco habitual para el mes de mayo. La presencia de una borrasca atlántica dejará lluvias, sobre todo en el norte y oeste peninsular y, a partir del miércoles, llegará una masa de aire frío procedente de latitudes altas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que las temperaturas quedarán entre cinco y diez grados por debajo de lo habitual para la época, con nevadas en zonas de montaña y chubascos en buena parte del país.

Este lunes se presenta con cielos cubiertos y chubascos en Galicia, el Cantábrico, Castilla y León y el norte de Extremadura, con posibilidad de tormentas y nevadas en cotas altas. Las temperaturas seguirán siendo bajas, especialmente en el interior peninsular, mientras que en el Mediterráneo se superarán los 25 grados.

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El martes aumentará la inestabilidad, con cielos nubosos en casi toda la península y precipitaciones en la mitad norte y la zona centro. Se esperan chubascos fuertes, tormentas y granizo, y nevadas en los Pirineos. Las máximas no superarán los veinte grados en el norte y centro, mientras que en el sureste, Murcia alcanzará los veintisiete grados.

El miércoles, informa la Aemet, el viento del norte intensificará la sensación de frío y dejará cielos cubiertos en la mitad norte. Por la tarde, se formarán nubes de evolución que provocarán chubascos dispersos, localmente fuertes en el entorno de los Pirineos y Baleares. Las temperaturas descenderán, especialmente en el nordeste, y Pamplona, Vitoria o Burgos no llegarán a quince grados.

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El jueves se mantendrá esta situación, con precipitaciones y nevadas en los Pirineos, donde la cota de nieve bajará progresivamente. El frío será notable en el norte, con valores entre cinco y diez grados por debajo de la media. Lugo, Pamplona o Vitoria apenas superarán los quince grados y de madrugada, Soria o Teruel caerán hasta los dos o tres grados. El viento del norte aumentará la sensación de frío.

Esta semana predominarán los cielos nubosos. (Europa Press)
Esta semana predominarán los cielos nubosos. (Europa Press)

Las temperaturas suben el fin de semana

El viernes y el fin de semana se consolidará el ambiente invernal, con algunas heladas en zonas altas y máximas inferiores a quince grados en el interior norte y este. Las lluvias quedarán restringidas al extremo norte y Baleares. Aunque el sábado las temperaturas iniciarán un ascenso progresivo, el ambiente frío se mantendrá.

En Canarias, la semana comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. A mediados de semana, el viento del norte traerá más nubes y precipitaciones en el norte de las islas montañosas, aunque las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas entre diecisiete y diecinueve grados y máximas entre veintitrés y veinticinco en zonas costeras.

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