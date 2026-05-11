La Aemet avisa de la bajada de las temperaturas en buena parte del país esta semana

Varias personas pasean por el paseo marítimo de Torre del Mar, en Vélez-Málaga. (EFE/ Enrique Bermúdez)

Comienza una semana marcada por la inestabilidad meteorológica y un ambiente frío poco habitual para el mes de mayo. La presencia de una borrasca atlántica dejará lluvias, sobre todo en el norte y oeste peninsular y, a partir del miércoles, llegará una masa de aire frío procedente de latitudes altas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que las temperaturas quedarán entre cinco y diez grados por debajo de lo habitual para la época, con nevadas en zonas de montaña y chubascos en buena parte del país.

Este lunes se presenta con cielos cubiertos y chubascos en Galicia, el Cantábrico, Castilla y León y el norte de Extremadura, con posibilidad de tormentas y nevadas en cotas altas. Las temperaturas seguirán siendo bajas, especialmente en el interior peninsular, mientras que en el Mediterráneo se superarán los 25 grados.

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El martes aumentará la inestabilidad, con cielos nubosos en casi toda la península y precipitaciones en la mitad norte y la zona centro. Se esperan chubascos fuertes, tormentas y granizo, y nevadas en los Pirineos. Las máximas no superarán los veinte grados en el norte y centro, mientras que en el sureste, Murcia alcanzará los veintisiete grados.

El miércoles, informa la Aemet, el viento del norte intensificará la sensación de frío y dejará cielos cubiertos en la mitad norte. Por la tarde, se formarán nubes de evolución que provocarán chubascos dispersos, localmente fuertes en el entorno de los Pirineos y Baleares. Las temperaturas descenderán, especialmente en el nordeste, y Pamplona, Vitoria o Burgos no llegarán a quince grados.

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El jueves se mantendrá esta situación, con precipitaciones y nevadas en los Pirineos, donde la cota de nieve bajará progresivamente. El frío será notable en el norte, con valores entre cinco y diez grados por debajo de la media. Lugo, Pamplona o Vitoria apenas superarán los quince grados y de madrugada, Soria o Teruel caerán hasta los dos o tres grados. El viento del norte aumentará la sensación de frío.

Esta semana predominarán los cielos nubosos. (Europa Press)

Las temperaturas suben el fin de semana

El viernes y el fin de semana se consolidará el ambiente invernal, con algunas heladas en zonas altas y máximas inferiores a quince grados en el interior norte y este. Las lluvias quedarán restringidas al extremo norte y Baleares. Aunque el sábado las temperaturas iniciarán un ascenso progresivo, el ambiente frío se mantendrá.

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En Canarias, la semana comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. A mediados de semana, el viento del norte traerá más nubes y precipitaciones en el norte de las islas montañosas, aunque las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas entre diecisiete y diecinueve grados y máximas entre veintitrés y veinticinco en zonas costeras.