Uñac no es parte de Alternativa Federal ni de Unidad Ciudadana. Construyó su liderazgo en el territorio y haciendo equilibrio para que no se caigan al vacío ninguno de los sectores que forman el frente Juntos. Incluso, el kirchnerismo. El sanjuanino lleva tiempo marcando que después de ocho años en el gobierno los presidentes no deben postularse más para ocupar el máximo cargo de la nación. Está claro cuál es su postura con respecto al futuro de la ex jefa de Estado.