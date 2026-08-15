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Chocó tendrá un gerente para la reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4: Abelardo de la Espriella reveló el plan

El presidente afirmó que designará a una persona que coordinará todas las ayudas con el Gobierno nacional para ayudar a las familias damnificadas

Chocó es el departamento más afectado por el terremoto del 10 de agosto, por la cantidad de estructuras y familias afectadas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Chocó es el departamento más afectado por el terremoto del 10 de agosto, por la cantidad de estructuras y familias afectadas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
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Chocó fue el departamento más golpeado por el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter en la mañana del 10 de agosto de 2026, no solo porque el epicentro fue en San José del Palmar, sino por la cantidad de edificaciones y familias damnificadas, además de que es una de las zonas con mayor pobreza del país.

Como parte de las medidas para ayudar a los más necesitados, el gobierno de Abelardo de la Espriella nombrará un gerente para el Chocó, para que pueda gestionar todas las ayudas para la población y se agilice la reconstrucción de los municipios y la ciudad de Quibdó.

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“Anunciarle al país y al departamento que voy a designar un gerente especial para que sea el articulador de las necesidades del departamento que dependan del gobierno nacional”, dijo.

De La Espriella sostuvo que la reconstrucción debe ir acompañada de un compromiso del Estado con el departamento: “Tienen un gobierno nacional comprometido con este departamento. Tenemos una oportunidad histórica de saldar la deuda que por tantos años ha tenido el Estado colombiano con este departamento”.

Otra propuesta del presidente es lo que llamó un “plan Marshall” para todos los habitantes de esta zona del Pacífico, la cual se articulará con todos los ministerios para mejorar las condiciones de un departamento que, durante muchos años, fue olvidado por las administraciones anteriores.

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En los próximos días se conocerá al gerente del Gobierno de Abelardo de la Espriella para la reconstrucción del Chocó - crédito Luisa González/REUTERS
En los próximos días se conocerá al gerente del Gobierno de Abelardo de la Espriella para la reconstrucción del Chocó - crédito Luisa González/REUTERS

El mandatario también anunció que visitará de forma reiterativa la zona para hacer seguimiento a las tareas de reconstrucción, así como en otras ciudades y departamentos afectados por el terremoto: “Chocó no está solo. Chocó tiene presidente con el Tigre”.

El sismo tuvo su epicentro en Chocó y dejó, hasta el momento, 13 muertos, más de 100 viviendas colapsadas, 2.125 viviendas averiadas y 125 estructuras averiadas, según el balance mencionado en la declaración presidencial, además de la falta de insumos para ayudar a las familias afectadas.

Así quedaron cientos de casas en algunos de los municipios del Chocó afectados por el terremoto del 10 de agosto - crédito Germán Membache Peña/vía REUTERS
Así quedaron cientos de casas en algunos de los municipios del Chocó afectados por el terremoto del 10 de agosto - crédito Germán Membache Peña/vía REUTERS

El “plan Marshal” de De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella anunció también desde Quibdó un “plan Marshall” para la reconstrucción y transformación de Chocó, durante una ruta por los departamentos afectados por el terremoto, haciendo referencia al proyecto con el que Estados Unidos dio 13.000 millones de dólares a Europa para su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario dijo que “en medio de toda esta tragedia hay una oportunidad muy grande” y planteó: “Quiero proponer un Plan Marshall para el Chocó, pues ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera. Quiero darle al Chocó el lugar que se merece”.

Terremoto en Chocó
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que no dejará solo al Chocó tras el terremoto y prometió un plan para su reconstrucción - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El recorrido en el departamento comenzó cerca de las 9:30 a. m. del 14 de agosto y pasó por la Universidad Tecnológica del Chocó, el barrio Medrano, el sector El Piñal y el Colegio Carrasquilla. De la Espriella cerró la jornada en un Puesto de Mando Unificado junto a la gobernadora Nubia Córdoba.

En otra visita en la región, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, acompañaron el jueves a comunidades del Chocó y anunciaron medidas para la reconstrucción. El jefe de cartera señaló que las principales afectaciones de infraestructura se concentraron en colegios y que se buscará coordinación con el Ministerio de las TIC para garantizar educación virtual y conectividad.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, estuvo en Villamaría, Caldas, con autoridades regionales para definir la ruta de atención y alternativas de solución habitacional para familias afectadas por el sismo en el departamento.

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