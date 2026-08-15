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Karina Torres hace cambio de look a Ernesto Laguardia y el internet se burla con memes

El actor cumplió una apuesta y se hizo un corte de pelo

Ernesto Laguardia y Arantza Ruíz acusan a la producción de favoritismos en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)
Ernesto Laguardia y Arantza Ruíz acusan a la producción de favoritismos en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)
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El actor Ernesto Laguardia se cambió el look el viernes 14 de agosto dentro de La Casa de los Famosos México para honrar una apuesta que hizo ante sus compañeros y el público durante la segunda semana de competencia: si los televidentes lo salvaban de la eliminación, se cortaría todo el cabello. Karina Torres fue quien tomó la máquina. Las imágenes del antes y el después inundaron X y TikTok con memes que pusieron al actor en tendencia .

La apuesta nació cuando Ernesto Laguardia quedó nominado en la segunda semana

Ernesto Laguardia cumple su promesa y se corta el cabello
Ernesto Laguardia cumple su promesa y se corta el cabello frente a sus compañeros (Captura de pantalla )

Con su permanencia en el reality en riesgo, Ernesto Laguardia recurrió a un gesto teatral para movilizar al público. Frente a todos sus compañeros, dijo: “Si me quedo, a ‘coco’... ¿o al uno? A ver público. Si me salvan me corto todo el pelo”. Los habitantes respondieron con aplausos y gritos.

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La propuesta tuvo una pequeña vacilación: en un primer momento Ernesto Laguardia habló de quedar completamente calvo, pero después planteó usar la máquina “del uno”, una versión más corta aunque no tan extrema. La definición quedó suspendida hasta que el público votara.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

En la gala de eliminación, los votos favorecieron al actor. Ximena Herrera abandonó la competencia como la segunda eliminada de la temporada, y Ernesto Laguardia regresó a la casa con una deuda pendiente frente a la audiencia que lo había salvado.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Ernesto Laguardia conoció a David Lynch por casualidad antes de aparecer en Dune

Dentro de la casa, Ernesto Laguardia también contó una anécdota de su carrera que pocos conocían. El actor reveló que conoció al director David Lynch de manera fortuita en un restaurante de los estudios Churubusco, en Ciudad de México, sin saber quién era, justo antes de quedar seleccionado para aparecer en Dune, la adaptación cinematográfica filmada en México a mediados de los años ochenta.

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(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Ernesto Laguardia describió el encuentro así: “De casualidad llegué a un casting, me invitaron a comer en un restaurancito porque no encontraba el lugar de la audición, en los estudios Churubusco. Estaba un cuartito ahí, eran cuatro mesitas, me senté en una y de repente llega un gringo, un americano, y se sentó. Estuvimos platicando de la vida, de cine, de música, le pregunté qué hacía ahí y me dijo: ‘Yo soy el director, me llamo David Lynch’”.

El papel que obtuvo Ernesto Laguardia en Dune fue breve: aparece muy joven, con el cabello pintado de naranja, en una escena donde el barón Vladimir Harkonnen —interpretado por Kenneth McMillan— le arranca un tapón del pecho y lo mata. La película reunió además a figuras como Sting, Patrick Stewart y Kyle MacLachlan, aunque no logró consolidarse en taquilla. Años después de esa aparición, Ernesto Laguardia construiría su carrera en Televisa con telenovelas como Quinceañera, junto a Thalía.

La Casa de los Famosos México transmite sus galas de eliminación los domingos por Las Estrellas a las 8:30 de la noche. La transmisión 24/7 está disponible en ViX+ y las emisiones diarias se ven de lunes a viernes por Canal 5 a las 10 de la noche.

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