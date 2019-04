"Si quieren venir, que vengan y se sumen. Negociamos reglas del juego claras y buscamos sellar acuerdos. Y si no quieren venir, que no vengan", le aseguró a Infobae uno de los senadores que estuvo en el encuentro con el ex ministro. La gran mayoría de los legisladores están convencidos que si la candidatura de Lavagna avanza, Alternativa Federal debe ser la base del proyecto político. Por otra parte, el ex ministro entiende que el peronismo federal debe ser parte fundamental del armado, pero no quiere relegar a socialistas y radicales a ser furgón de cola de un tren que, según su parecer, debe contenerlos a todos.