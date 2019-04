"Consenso 2019". Así denomina Roberto Lavagna a su plataforma electoral a la espera de lograr un acuerdo de unidad que no se limite en el peronismo no kirchnerista. Sin embargo, evita unas PASO con el resto de los referentes de Alternativa Federal: "Este proyecto tiene que tener radicales, socialistas, y sociedad civil. Trabajo para el consenso, sin eso no me interesa quedar ligado a un proceso en el cual no creo".