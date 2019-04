Si bien desde Cambiemos expresan que en este armado electoral no influye la participación de CFK, la suerte de los dirigentes peronistas está sujeta a si juega o no la ex mandataria. "Es un hecho que participa, no existe otra posibilidad", dice uno de los estrategas bonaerenses del gobierno asegurando que pese a tener el número mayor de votos dentro de la oposición, Cristina Kirchner tiene un techo real "inmodificable" mientras que el de Macri "se puede modificar si cambian las circunstancias económicas o si hay un aire nuevo contra la corrupción".