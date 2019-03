En declaraciones al programa Comunas AM, por radio Belgrano, De Vido dijo: "A Cristina la respeto, las cuestiones personales no son para publicar". Al mismo tiempo, aclaró que no siente lo mismo por "su mesa chica": "La apoyo a ella pero no a ciertos sectores, y no me refiero a La Cámpora. Me cuesta entender algunos entornos". Sin embargo, no quiso precisar a quiénes se refería.