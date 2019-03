-¡Es para niñitos de 6 años la explicación!

-(Risas) Niñitos de seis años, la cosa es así. Acá hay unos tipos en la Argentina que tienen 400 mil millones de dólares fugados al exterior. Y esto es la fuga de capitales. Si se quedaran en Argentina, acá habría más escuelas, habría más fábricas, habría más trabajo. Entonces hay que conseguir eso. La idea es que no se puedan ir todos los capitales del mundo hacia el exterior porque tendrían que estar acá, son argentinos también, ganaron la plata en la Argentina. No están obligados, pero sería bueno que no se la lleven ilegalmente. Eso son los grandes, los que se llevan la plata afuera y generan un descalabro dentro de nuestra economía, en nuestra forma de vida, en nuestro nivel de vida, pero también un descalabro, que no sé cómo explicárselo a un nene, financiero, porque hay corridas cambiarias. Todas cosas que mejor pregúntenle a su mamá y a su papá porque yo no les puedo explicar.